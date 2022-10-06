Su kanalında ölü bulunan Yücedağ gözyaşları arasında toprağa verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde su kanalında ölü olarak bulunan Neciba Yücedağ, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Yüksekova'da 15 gün boyunca kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Neciba Yücedağ dün akşam saatlerinde Aksu köyü yakınlarında bulunan su kanalında ölü olarak bulundu. Yücedağ'ın cenazesi ailesi tarafından doğrulandıktan sonra Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderilerek otopsi işlemleri yapıldı. Bugün Hakkari'den Yüksekova merkeze getirilen Yücedağ, öğlen saatlerinde Orman Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Yücedağ'ın taziyesi Yeşildere Mahallesi'nde bulunan H. Abdullah Camisi'nde kabul edilecek.