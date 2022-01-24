Su şebekeleri donan aile için belediye ekibi seferber oldu

Hakkari'de evlerinde içme suyu şebekesi donan ve cihazla yaşama tutulan Mukaddes Akar'ın ailesi için belediye ekibi harekete geçti.

Yüzde 95 engelli olan ve cihaza bağlı yaşam mücadelesi veren Mukaddes Akar'ın ailesi, içme suyu şebekelerinin donduğunu belirtmesi üzerine ekipler seferber oldu. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, tüm imkanları sağlayarak zorlu bir çalışmanın ardından Akar ailesinin evine su akışını tekrar sağladı.

Cevahir Akar'ın babası Recep Akar, ikamet ettikleri maliye lojmanlarında şiddetli soğuklar nedeniyle sularının donduğunu ve belediye ekiplerinden yardım talep ettiklerini söyledi. Akar, "Kızım Mukaddes yüzde 95 engelli ve cihaza bağlı yaşıyor. Belediye ekiplerini arayarak durumu anlattık. İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, tüm imkanlarını seferber etti. Donan içme suyu hattı yeniden açılarak su akışını sağladılar. Valimiz başta olmak üzere itfaiye müdürü ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.