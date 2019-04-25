Su seviyesi yükselen barajın kapakları açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Dilimli barajının kapakları açıldı. Barajdaki su tahliyesinin, peyderpey yapılması planlanıyor.

Yüksekova'nın içme suyu ve sulama suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapımı gerçekleşen ve 2018 yılında faaliyete giren Dilimli barajının kapakları açıldı. İlçede bu yıl etkili olan yağışlar, Dilimli Barajı'ndaki su seviyesini artırdı. Yetkililer baraj kapaklarını açarak, suyu peyderpey tahliye etmeye başladı. Kapakların açılacağı haberini alan bazı vatandaşlar sabah saatlerinde baraja gelerek, meraklı gözlerle çalışmaları izledi.

Su tahliyesini izlemeye gelen vatandaşlardan İlyas Taşer, ”Bugün kapakların açılacağını duyduk. Biz de Yüksekova'dan baraja geldik. Kapakların açılması esnasında neyle karşılaşacağımızı merak ettiğimizden dolayı geldik. İnşallah olumsuz bir şeyle karşılaşmayız. Bakıyoruz gerçekten baraj suyu dolmaya başlamış” dedi.