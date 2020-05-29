İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şükür kurbanının kesildiği Hakkari'de cuma namazı

Hakkari İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanın kesilmesinin ardından cuma namazı karlı Sümbül Dağı’na karşı kılındı.

Hakkari İl Müftülüğü tarafından şükür kurbanın kesilmesinin ardından cuma namazı karlı Sümbül Dağı'na karşı kılındı.


Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Merzan Mahallesi Ahmed-i Hani Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu önünde şükür kurbanı kesildi. Müftü Gürbüz, Hakkari'de 12 açık alanda cuma namazı kılınacağını söyledi.


Daha sonra karlı Sümbül Dağı'na karşı Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi kenarındaki açık alanda kılındı. Alana giriş yapan vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından ellerine dezenfekte sıkılarak karşılandı. İl Müftülüğü personeli ise maskesiz vatandaşlara maske dağıttı.


Cemaat eşliğinde iki rekat namaz kılan vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.