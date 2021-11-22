Sümbül Dağı beyaza büründü

Hakkari'deki Sümbül Dağı'nın bir bölümü yağan karla birlikte beyaza büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesi beyaza bürünürken, yağışlar yerini soğuk havaya bıraktı.

Hakkari'nin karla güzel olduğunu belirten vatandaşlar, "Sümbül Dağı'nın beyaz gelinlik giymesi kent merkezine ayrı bir renk katmıştır. Geçen yıl beklediğimiz kar yağmadı. İnşallah bu yıl beklenen kar yağar da kuraklık yaşamaz" şeklindi konuştular.