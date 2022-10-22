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Sümbül Dağı zirvesine mevsimin ilk karı düştü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Sümbül Dağı zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Sümbül Dağı zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.


Hava sıcaklığının hissedildiği derecede düştüğü Hakkari şehir merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı ile birlikte beyaza bürünen Sümbül Dağı, kartpostallık görüntüler oluştururken, soğuk hava ve yağmurun şehir merkezinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

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