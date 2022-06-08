Sümbül mahallesi çocuk oyun parkına kavuşuyor

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan ve genellikle köylerinden göç ederek merkeze yerleşen ailelerin barındığı yaklaşık 2 bin hanelik Sümbül Mahallesini Hakkari Belediyesi çocuk oyun parkına kavuşturuluyor. Çalışmalarına ivedilikle başlatılan çocuk oyun parkının sevincini yaşayan mahalle sakinleri bir hizmete daha imza atan belediye yetkililerine teşekkür ettiler. Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, belediyenin mahallelerinde çocuk oyun parkı çalışmalarına başladığını söyledi. Başkan Aksaç, "Çocuk oyun parkının yapılacağı bölgede yaklaşık 150 hane bulunuyor. Burada çocuk oyun parkı olmadığı için çocuklar sürekli Hakkari-Van karayolunda oyun oynuyordu. Bazen de Tekser çocuk oyun parkına gitmek zorunda kalıyordu. Bu eksikliği gören belediye hemen harekete geçti ve çalışmalara başlandı. Bu duyarlılıktan dolayı valimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.