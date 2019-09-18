Sümbül Spor Kulübü yöneticilerinden Müdür Gür'e teşekkür ziyareti

Hakkâri Amatör Liginde mücadele eden Sümbül Spor Kulüp Yönetimi, Mili Eğitim Müdürü Bilal Gür'ü makamında ziyaret ederek, spora verdiği destek ve önemden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyarete Sümbül Spor Kulüp Başkanı Adnan Aykut, kulüp yöneticileri, kulüp antrenörleri Halil Ediş ve Davut Demir ile takımın futbolcuları katıldı. Sümbül Spor Kulüp Başkanı Adnan Aykut, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'e yaz okullarında Hakkâri'deki çocuklara, öğrencilere ve sporculara verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Aykut, Hakkâri'nin eğitim konusunda son yıllarda büyük başarı sağlandığını belirterek, “İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Hakkâri için büyük bir kazanımdır. Gür'ün eğitime ve spora verdiği destek ve önemden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hakkâri Milli Eğitimin Müdürlüğünün başarısı bizi çok mutlu etmiştir. Hakkâri eğitim konusunda büyük başarılar elde ediyor. Spor camiası olarak bunu görmemezlikten gelemeyiz. Böyle genç ve deneyimli bir müdüre sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Şahsım ve kulüp yönetimi olarak spora verdiği emeklerden dolayı Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e ve Şube Müdürü Erol Hanlıgil'e bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, Sümbül Spor Kulübü heyetine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Müdür Gür, “Hakkâri'de tek amacımız eğitimi en yükseğe çekmektir. Eğitim konusunda ben ve çalışma arkadaşlarım gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaktayız. Hakkâri bu konuda büyük bir mesafe kat etmiştir. Eğitim çalışmalarımızın yanında çocuklarımızın ve gençlerimizin spor faaliyetlerini bizzat takip etmekteyim ve çocuklarımızın başarısı için çalışmaktayım. Tek amacımız çocuklarımızın gönüllerine dokunmaktır. Onların başarısı için buradayım. Spor eğitimin bir ayağıdır. Biz hepsini bir bütün olarak görüyoruz. İnşallah eğitimde yakaladığımız başarıyı spor alanında da sağlayıp, çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir gelecek sağlayacağız. Bu konuda her daim Hakkâri ve çocuklarımız için geceli gündüzlü çalışıp hep beraber başarıya oluşacağız” şeklinde konuştu.