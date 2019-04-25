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Şüpheli araçta uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde durumundan şüphe edilen bir araçta yapılan aramada metamfetamin, baz morfin ve eroin ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde durumundan şüphe edilen bir araçta yapılan aramada metamfetamin, baz morfin ve eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "23 Nisan günü Yüksekova ilçesinde durumundan şüphe edilen bir araçta yapılan aramada; 5 kilo 240 gram metamfetamin, 6 kilo 780 gram baz morfin ve 15 kilo 520 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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