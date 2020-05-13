Şüpheli bir şekilde telef olan inek ilaçlanarak gömüldü

Hakkari'de şüpheli bir şekilde telef olan inek, belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak gömüldü.

Biçer Mahallesi Hisaj civarında şüpheli bir şekilde telef olan bir inek için belediye ekipleri harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından alınarak çöp toplama merkezinde götürülen inek leşi, prosedüre uygun bir şekilde açılan çukura gömüldü.

Hayvan sahibi, örnek davranıştan dolayı Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.