Suüstü köyünün 60 yıllık su kanalı sıkıntısı sona erdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Suüstü köyünün 60 yıllık su kanalı sıkıntısı, Köy Muhtarı Bedirhan Oğuz'un girişimleri sonucu sona erdi.

Suüstü Köyü Muhtarı Bedirhan Oğuz'un girişimleri neticesinde, Hakkari Valiliği ve DAP'ın destekleriyle köyde 3 bin 750 metre uzunluğunda beton su kanalı yapıldı. Yaklaşık 60 yıldır kanalın imece usulü ile temizlendiğini ifade eden Köy Muhtarı Bedirhan Oğuz, bu sıkıntının yıllardır sürdüğünü söyledi. Muhtar Bedirhan Oğuz, ''Sulama kanalımız vardı ama 60 yıldır köy sakinleri tarafından imece usulü ile temizlenip, ihtiyaçlar gideriliyordu. Tabi köy sakinleri ancak kısıtlı imkanlarla açabiliyorlardı. Sağ olsun devletimizin desteğiyle bizde DAP'a başvurduk. Şükür devlet büyüklerimiz tarafından uygun görüldü. Bizde köyün 60 yıllık sıkıntısını gidermek için çalışmalarımıza başladık. Tam 3 bin 750 metreyi yaptık. İnşallah bundan sonrada aynı gayretle köyüme çalışacağım. Allah destek veren herkesten razı olsun'' dedi.