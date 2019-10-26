Tahrip olan yollardaki asfalt yama çalışması sürüyor

Hakkari'de doğalgaz şebeke hattı döşeme çalışmaları kapsamında kazılan yollarda belediye tarafından başlatılan asfalt yama çalışmaları devam ediyor.

Hakkari kent merkezinde bir süreden beridir devam eden yeni doğalgaz hattı döşeme çalışmasında kazılan yol ve caddelerdeki asfalt yama çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye Başkanlığı Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde kazılan yollara yama asfalt yapılıyor. Kentin değişik noktalarında devam eden çalışmaları denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, doğalgaz şebeke hattı döşemesi sonrası kazılan caddeleri ivedilikle asfalt yama ile kapattıklarını belirtti. Kentte yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirten vatandaşlar ise, bu çalışmalardan dolayı belediye ekiplerini teşekkür ettiler.