Taksiler çarpıştı, şans eseri yaralanan olmadı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde iki taksinin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki taksinin çarpışması sonucu maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İ.D. idaresindeki 30 T 1024 plakalı ticari taksi ile İ.T. yönetimindeki 30 T 1020 plakalı taksi çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlar çekici yardımıyla bölgeden kardırılırken, soruşturma başlatıldığı belirtildi.