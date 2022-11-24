Taksinin alt bölümünde mahsur kalan kedi sıcak bir yuvaya kavuştu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde park halinde bulunan bir taksinin alt bölümünde mahsur kalan ve 2 saatlik çalışma sonucu kurtarılan kedi artık sıcak bir yuvaya kavuştu.

Alınan bilgilere göre olay, akşam saatlerinde ilçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Agit Çakto isimli vatandaşa ait park halindeki taksinin alt kısmına girerek mahsur kalan kedi için itfaiye ekiplerinden destek istendi. Bölgeye gelen ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarılan kedi, Rıdvan Han isimli vatandaş sahiplenmek üzere kucağına alarak evine götürdü.

Kedi için yoldan geçen herkesin seferber olduğunu söyleyen Rıdvan Han, “Taksici arkadaş, kedinin aracına girdiğini fark etmiş. 2 saattir çalışmanın sonucunda kedi kurtarıldı” dedi.

Kedinin kurtarılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Aziz Yorgun isimli vatandaş ise “Şükürler olsun kediyi sağ bir şekilde çıkarttık. Rıdvan Han isimli arkadaşımız da duyarlık göstererek kediyi soğukta kalmasın diye evine aldı” ifadelerini kullandı.