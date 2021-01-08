İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi 400 yıllık taş değirmende tahin üretimi başlandı

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yıllardan beridir süre gelen adeta bir gelenek haline dönüşen tahin üretimi başladı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yıllardan beridir süre gelen adeta bir gelenek haline dönüşen tahin üretimi başladı.


Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kahvaltıların baş tacı olan tahin bölgeye yakın olan illerde ve Irak'ta oldukça rağbet görüyor. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ilçedeki tarihi 400 yıllık tahin değirmenlerini ziyaret etti. Susamın tahin olma aşamaları oldukça meşakkatli olduğunu, çok zorlu süreçlerden geçtiğini belirten Başkan Dündar, “İlk kriterimiz doğal olmasıdır. Kesinlikle kimyasal gübrelerin kullanılmaması ve el emeğiyle yıkanıp üstündeki kabuklarının dövülerek temizlenmesi ve kavrulması çok önemlidir. Tamamen insan gücüyle yapılan susamın tahin olma yolu doğal olarak yapıldıktan sonra 400 yıllık taş değirmenlerde öğütülerek tahin olmaya adım atıyor. Tahinimizi Zap markası adı altında Türkiye ve Dünya'ya tanıtmaya ve tattırmaya devam ediyoruz. Dünyanın en doğal ve lezzetli tahini Çukurca'da yapıldığı konusunda iddialıyız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.