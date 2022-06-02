Tarihi Meydan Medresesinde yılsonu sergisi

Tarihi Meydan Medresesinde düzenlenen sergi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari'ye ilk geldiği günden beri birinci vazifelerinin eğitim olduğunu söylediklerini belirterek, “Hakikaten milli eğitim camiamız, tüm kurumlarımız, güvenlik güçlerimize kadar birlikte oluyorlar ve Hakkari'nin gerçekten tarihinden olmadığı kadar başarılara imza atıyor. Çocuklarımız tıp fakültelerin gidiyor, diğer taraftan Türkiye'nin en iyi okullarına gidiyor” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise eylül ayından itibaren il genelinde 2 bin 886 kurs açtıklarını belirterek, “Bunun bin 200'ü Hakkari merkezde. Bu kurslarda 39 bin 232 kursiyerimiz faydalanmıştır. Bunların 23 bin 327'si kadın, 15 bin 945'i de erkektir” ifadelerini kullandı.

Serginin açılışını yapan Vali Akbıyık ve beraberindekiler, stantları dolaşarak kursiyerlere başarılar diledi.

Programa Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Tevfik Kumbasar ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yurdagül Timur katıldı.