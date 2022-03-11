Tarihi taş evleri butik otel olma yolunda

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan tarihi taş evlerin restore edilerek butik otele dönüştürülme çalışmaları devam ediyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Çukurca Belediyesinin ortak hazırladığı proje kapsamında 500 yıllık taş evlerin turizme kazandırılması için çalışmalar sürüyor. Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, restorasyonu yapılan taş evler ve kale bölgesi ziyaret etti. Daha sonra açıklamalarda bulunan Başkan Ensar Dündar, “Gecen yıl Çukurca Belediyesi ve DAKA tarafından çalışmalara başladık. Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından birinci derece sit alanı olarak tescillenen ve sivil mimarinin en güzel örneklerinden olma özelliğini taşıyan toplam 21 kale evden 7'sini tamamladık. Amacımız geriye kalan evlerimizi de restore ederek ilçemizin kültürüne katkı sağlayıp, gelen yerli ve yabancı bütün misafirlerimizi tamamen doğal ortamda en iyi şekilde ağırlamaktır” dedi.