İhlas Haber Ajansı

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Taş görünümlü belediye hanı için sona gelindi

Hakkari’de 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin yer aldığı taş görünümlü belediye hanı yapım çalışmalarında sona gelindi.

Hakkari'de 32 iş yeri, kafe ve lokanta gibi bölümlerin yer aldığı taş görünümlü belediye hanı yapım çalışmalarında sona gelindi.


Belediye tarafından Mukaddes Akar Caddesi'nde 1500 metrekare alanda inşa edilen ve projesi Diyarbakır'daki kapalı hanlardan esinlenerek yapılan belediye halk pazarının bitirilmesine sayılı günler kaldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların desteğiyle kentte güzel hizmetler yaptıklarını söyledi. Kentin eğitim, sağlık ve diğer alanlarda iyi durumda olduğunu ifade eden Akbıyık, “Hakkari Belediyesi olarak halk pazarını yıktırarak yerine 32 iş yeri, lokanta, kafeterya ve umumi WC'nin bulunacağı taş görünümlü belediye hanı inşa ettik. İçerisinde 32 iş yeri, lokanta, kafeterya ve umumi WC'nin bulunduğu 1500 metrekare kapalı alana sahip taş görünümlü belediye hanı çalışmalar son aşamaya geldi” dedi.

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