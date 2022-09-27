Taşımalı eğitim servis şoförleri ile toplantı yapıldı

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleriyle, öğrencilerin güvenli taşınması konulu toplantı düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu'nda toplantında sunum yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve diğer kurum yetkilileri, öğrencilerin taşınması konusuna çok ayrı bir önem verdiklerini ve servis şoförlerinin de bu önemin farkına varması gerektiğini söyledi. Hakkari'de, 4/1 oranındaki öğrencinin taşımacılık yoluyla eğitim ve öğretime erişiminin sağlandığını düşünüldüğünde servis şoförlüğünün sorumluluk isteyen bir görev olduğuna dikkat çeken Çelik, "Temel amacımız karayollarında servis araç sürücülerini bilgilendirerek trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkartmak. Böylece yol kullanıcılarımız olan yaya-yolcu (özellikle öğrenciler) ve sürücülerin trafik kazalarına karışmalarını önlemektir. Kentimizde güvenli bir servis taşımacılığında her kişi, kurum ve kuruluşa görevler düşmektedir. Bu bilinçle hareket edilirse hepimiz kazanmış olacağız. Ailelerimizin mutluluk kaynağı ve geleceğimizin garantisi olan çocuklarımızı evlerden okullarına, okullarından evlerine taşımak gibi çok önemli bir hizmet veriyorsunuz. Sizlere emanet edilen çocuklarımızın güven içinde taşınması, çocuklara karşı olan sevginize, ilginize, şefkat ve merhametinize bağlı olduğunu, bunun için de her şeyden önce araçların güvenli, temiz ve bakımlı olması derekiyor. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'nin öngördüğü düzenlemeleri, tertip ve donanımları tamamlayıp bu hususlara dikkat edilmesi gerekir” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı, İş Güvenliği Uzmanı ve Rehberlik Araştırma Merkezi Danışman öğretmeni tarafından yapılan sunumlarda, servis araçları ve sürücülerde aranan vasıflar ile ilgili servis şoförlerinin yapmaması gereken davranışlar, altı çizilerek anlatıldı