İhlas Haber Ajansı

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Taziyeye gidenleri taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı: 10 yaralı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taziyeye gidenleri taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Dilimli Barajı yakınlarında meydana geldi. Taziyeye gidenleri taşıyan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAE 037 plakalı minibüs, 30 YD 532 plakalı saman yüklü kamyonete yandan çarptı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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