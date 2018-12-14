TBB'den Yüksekova Belediyesine kanal açma aracı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Hakkari'nin Yüksekova Belediyesine kanal açma aracı hibe edildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler'in girişimleri sonucu hibe edilen araç için belediyenin önünde teslim alma töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Yüksekova İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, TBB Destek Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Azak, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Hacı Bayram Özcan ve belediye personelleri katıldı. Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, hibe edilen araç için Türkiye Belediye Birliğine teşekkür etti. Kaymakam Kendüzler, “Yüksekova'da altyapı çalışmaları bitti. 240 kilometre kanalizasyon çalışması oldu. Kanalizasyonlarda oluşabilecek aksaklıklar için bugün belediyemize kanal açıcı araç hibe edildi. İnşallah iyi hizmetlerde kullanılır. Yüksekova'ya hayırlı olur” dedi.

TBB Destek Hizmetleri Müdürü Halil İbrahim Azak ise; Türkiye'de bin 398 belediyenin birliğe üye olduğunu kaydederek, “Bugün de Yüksekova Belediyesine, belediye faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla bir adet kanal açma makinesini karşılıksız olarak hibe ettik. İnşallah iyi işlerde kullanılır. Yüksekova'da altyapının yeni bitirildiğini öğrendik. Geçen hafta buraya geldiğimizde Kaymakam Bey'in bir talebi olmuştu. Biz de Türkiye Belediyeler Birliği olarak bu talebi yerine getirdik. Faydalı olacağını düşünüyoruz” şeklinde Konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kendüzler, kısa bir süre direksiyona geçerek aracı kontrol etti.