TDF Başkanlığı Hakkari Bölgesini 2019 yılı programına aldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanlığı Hakkari'nin üç önemli bölgesini 2019 yılına ait faaliyet programına aldığı müjdesini verdi.

2018 yılında TDF‘nin programında olan ve Cilo Sat gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği Kulübünün (CİSAD) hazırladığı Sat gölleri festivaline katılan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, bölgenin dağcılık ve doğa sporları için çok önemli konumda olduğunu dile getirerek Sat Dağları, Reşko Dağı ve Sümbül Dağını 2019 yılı programına aldığı belirtildi. TDF Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, federasyon tarafından 2019 yılı programına alınan dağların dağcılar için çok önem arz ettiğini ifade ederek, “Bölgemizin dağcılık, doğa sporları, rafting, yamaç paraşütü, bisiklet sporlarında çok önemli konumda olduğunu federasyon başkanımız ile paylaştım. 2018 yılında üyesi olduğum CİSAD kulübü ile beraber yapmış olduğumuz Sat gölleri festivaline beraberindeki dağcı sporcularla katılan TDF Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar bölgenin dağcılar için çok nemli, yabancı dağcılarında gözdesi arasında olduğunu dile getirerek 2019 programına önemli dağları programa alacağını sözünü aldık. Alınan söz üzerine Reşko dağı, Sat dağı ve Sümbül dağı federasyonumuz tarafından programa alınmıştır. Bizim için çok önemli olan bu haberin gelecekte bölgemizin dağcılığa ve turizme kazanılması için büyük atılımdır. Bu vesileyle sayın başkanıma teşekkür ederim” şeklinde konuştu.