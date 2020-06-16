Tedavi altındaki kedilere şefkat eli

Bir süre önce duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine bitkin bir şekilde kliniğe getirilen kediler, veteriner ekipleri tarafından düzenli bir şekilde beslenmeleri sağlanıyor. Annesiz kalan yavru kediler biberonla beslenirken, yetişkin kedilere ise mama veriliyor. Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altında tutulan kedilerin günlük bakımları ve beslenmeleri düzenli olarak uzman ekipler tarafından aksatmadan yapılıyor. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, müşahede altında tutulan misafirlerine en iyi şekilde baktıklarını belirterek, hayvanlar konusunda oldukça duyarlı olan vatandaşlara ise teşekkür ettiler.