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Tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği çalışması başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tehlike oluşturan yolda güzergah değişikliği çalışması başlatıldı.


İlçe merkezine 30 kilometrelik uzaklıkta bulunan Dilekbaşı köyü yolunda oluşan derin yarıklar tehlike oluşturmaya başladı. Bunun üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi, yol güzergah değişikliği çalışması başlattı. Ekipler, yolun 200 metrelik bölümünde çalışma başlatarak, 4-5 günde tamamlamayı hedefliyor.

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