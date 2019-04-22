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Tek başına yaşayan kadının evini yağışlar yıktı

Hakkari’nin Geçitli köyünde ikamet eden ve tek başına yaşayan yaşlı kadının kaldığı toprak ev yağışlara daha fazla dayanamayarak bir bölümü çöktü.

Hakkari'nin Geçitli köyünde ikamet eden ve tek başına yaşayan yaşlı kadının kaldığı toprak ev yağışlara daha fazla dayanamayarak bir bölümü çöktü.


Geçitli köyü Pirameda Mahallesinde toprak evde tek başına yaşam mücadelesi veren Hevi Korkmaz isimli 66 yaşındaki kadının toprak evi yağışlara daha fazla dayanamayarak bir bölümü çöktü. Toprak evin bir kısmı yıkılırken, diğer bölümünde ise çatlamalar meydana geldi. Gidecek yeri olmadığı için tahrip olan evde yaşam mücadelesini sürdüren Hevi Korkmaz, yetkililere seslenerek kendisini bir yardımın yapılması ve evinin onarılması çağrısında bulundu.


Hevi Korkmaz, ”Geçitli köyünde eşimde kalma toprak evde tek başıma yaşıyorum. Çocuklarım evlenmiş. Meydana gelen yağışlarla birlikte evimin bir bölümü çöktü. Sağlam kalan bölümde ikamet ediyorum. Kaldığım evin bölümünde çatlamalar oluşmuş ve çökme tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Gidecek yerim olmadığı için mecburen bu evde kalıyorum. Yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan isteğim evimin onarılması ve tarafıma bir yardımın yapılmasıdır” dedi.

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