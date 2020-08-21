Tek geçim kaynakları olan koyunlarını dağ taş demeden arıyorlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kurtların saldırısı sonucu 30 koyunu telef olan 2 vatandaş, kaybolan ve tek geçim kaynakları olan yaklaşık 20 koyunu bulmak için köylülerle birlikte seferber oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 40 kilometre uzaklıkta bulunan Oğulcuk köyünde yaşayan Hasan Çetin ve Salih Çetin'in koyunlarından 30'u, 2 gün önce gece yarısı kurt sürüsünün saldırması sonucu telef oldu. 20'ye yakın koyun ise dağlık alanda kayboldu. Sabahın ilk ışıklarıyla tek geçim kaynakları olan koyunlarını aramaya çıkan köylüler, dağın her yerinde telef olmuş koyunlarıyla karşılaştı. Köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada 20'e yakın koyunu dağ taş demeden arayan vatandaşlar, 30 derece sıcağın altında aramalarını sürdürüyor.

2 gündür dağ taş demeden koyunlarını aradıklarını belirten Hasan Çetin, ''Olay gece saat 23.45 sıralarında yaşandı. Çoban köylüleri aradı kurtlar koyun sürüsüne saldırdığını söyledi. Biz de apar topar evden çıkıp buralara geldik. Dağ taş demeden aramaya çıktık. Dağın her yerine koyunların cesetleri saçılmış durumda olduklarını gördük. 30 ölü koyun bulduk, 20 koyun ise hala kayıp. 2 gündür dağ taş demeden 30 derece sıcaklığın altında karış karış arıyoruz. Koyunlarımızı bulana kadar arayacağız. Çünkü hepimizin tek geçim kaynağı onlardır" dedi.