TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Özfidan, Hakkari Valisi Akbuyık'ı ziyaret etti

Jandarma Asayiş Başkanlığı TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.

TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan beraberinde Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öztürk ile Hakkâri Valiliği'ne gelenTuğgeneral Özfidan, Vali Akbıyık tarafından karşılandı. Tuğgeneral Özfidan, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Abıyık ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyı,Tuğgeneral Özfidan'a Hakkâri ziyareti anısına çeşitli hediyelertakdim etti.