Temizlik işçilerine tulum, maske ve eldiven dağıtıldı

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla işlerini bu koruyucu kıyafetler ve maskelerle yapmaya başladı. Hakkari'nin değişik caddelerinde üzerinde beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlileri, bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladıklarını belirtiler. Korona virüsüne karşı tüm önlemleri aldıklarını dile getiren görevliler, yeni kıyafetlerin rahat ve esnek olduğunu kaydettiler.