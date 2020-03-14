Temizlik işçilerinin zorlu mesaisi

Hakkari'de olumsuz hava şartlarına rağmen görevlerini en iyi şekilde temizlik işçileri bahar aylarının gelmesiyle birlikte çalışmaları iki katına çıktı.

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik işçilerinin, olumsuz hava şartlarına rağmen 7/24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Çöpleri toplayarak araçlara yükleyip şehir dışına çıraktan temizlik işçileri zorlu doğa koşullarına meydan okuyor. Gecenin ayazında çöp toplamaya başlayan işçiler kendilerini en çok etkileyen etkenlerin başında ise vatandaşların çöp diye evlerinde çıkardığı hafriyat ve soba külü olduğunu ifade ettiler. Vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları için çağrıda da bulunan işçiler, bu tür atıkların çöp noktalarına atılmaması talebinde bulunarak temiz bir Hakkari için herkesin kendilerine yardımcı olmasını istediler. Kent merkezinde havaların ısınmasıyla birlikte kar yığınlarının altında çıkan tonlarca çöp yığınını yağmurlu havaya rağmen toplayan işçiler, birçok mahalleyi çöplerden temizlediklerini belirterek, çöp noktaları dışında etrafa çöp atılmamasını istediler. Çevre Temizlik Amiri Selami Molamehmetoğlu ise, temizlik işinde çalışanları zorlu bir coğrafyada zor şartlar altında görevlerini en iyi şekilde yaptıklarını söyledi.