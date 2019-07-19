Temmuz ayında kar keyfi

HAKKARİ (İHA) – Konya'dan yola çıkan genç çift, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde temmuz ayına rağmen karın tadını çıkardı.

Konya'dan Yüksekova ilçesine gelen Ufuk ve Cemaynur Ağrulu çifti, TDF Yaz Kış Lider Belgeli Kahraman Aytan ile Doski bölgesinde bulunan Mergezer Yaylası'na çıktılar. Temmuz ayına rağmen kütleler şeklinde kalan karın karşısında hayran kalan Konyalı çift, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konyalı Ufuk Ağrulu, bu yıl ki rotalarını Bingöl, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak şeklinde planladıklarını belirterek, “Bitlis'in Hizan ilçesinde görüştüğümüz kişiler, genellikle Yüksekova'dan ve buranın misafirperverliğinden bahsetti. Tabi hal böyle olunca Siirt'i sonraya bırakıp Hizan'dan Hakkari'ye geldik. Cilo Dağlarının namını yurt dışından duyup gelenler varken, bizim duymamış olmamız ayıbımız olurdu. Kar dediğinizde psikolojik olarak insan bir üşüme hisseder, ama buradaki ambiyans çok farklı. Yeşillik ile kar bir arada. Tepenizde güneş yakıyor, ama karın üzerinde yürüyorsunuz. İki ayrı tadı aynı anda tatmak gibi. Tuzlu erik yemek gibi. Bu yüzden yaz ayında kar görmek bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Temmuz ayında bile kütle şeklinde karın kalması bizi hem şaşırt hem de sevindirdi. Çünkü karın üstünde hem keyifli vakit geçirdik hem de doyasıya resim çektik” dedi.

Karın keyfini çıkaran Cemaynur Ağrulu ise, Hakkari bölgesini gezdiği için mutlu olduğunu belirterek, “Temmuz ayında bu karı göreceğimize inanmıyorduk, ama şansımızda vardı. Dolayısıyla keyif aldık. Karın üzerinde saatlerce fotoğraf çektik dolaştık” diye konuştu.

Konyalı çifte rehberlik yapan Kahraman Aytan da, Konyalı çifti gezdirdiklerini belirterek, “Gayet güzel geçti. Onlar için Doski bölgesinde bulunan Mergezer Yaylası'na gelerek karın keyfini yaşadık. İnanılmaz mutlu oldular. Bu da bir hayli bizi de mutlu etti. Çünkü biz misafirperver bir milletiz ve herkesin başımızın üstünde yeri var. Bundan sonra da dışarıdan gelen dostlarımıza yüreğimiz ve kapımız daima açık olacak. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.