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Terörden temizlenen dağlarda piknik keyfi

Hakkari’nin Derecil ilçesinde terörden temizlenen dağlarda vatandaşlar huzur içerisinde piknik yapıyor.

Hakkari'nin Derecil ilçesinde terörden temizlenen dağlarda vatandaşlar huzur içerisinde piknik yapıyor.


Kuzey Irak sınırında yürütülen başarılı operasyonlar sonucunda terörden temizlenen Derecik ilçesine bağlı Balkayalar Dağı etekleri, piknikçilerin akınına uğruyor. Irak ikliminin de hakim olması nedeniyle hava sıcaklığının fazla olduğu Derecik ilçesinde pikniğe çıkan vatandaşlar, mangal yakarak semaver çayının tadına vardı.


Güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden piknikçiler, bölgenin her zaman güzel haberlerle gündeme gelmesini dilediler.

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