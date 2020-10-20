Terörden temizlenen Zap Suyu'nda Türkiye Şampiyonası hazırlığı

Hakkari'de faaliyet gösteren 5 rafting takımı, 25-30 Ekim tarihleri arasında Zap Suyu'nda düzenlenecek Türkiye Rafting Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor.

Türkiye Rafting Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları 25-30 Ekim tarihleri arasında ‘Hakkari'de Hayat Var, Gelin Bu Hayatı Yaşayın' sloganıyla Zap Suyu'nda gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu, Hakkari Valiliği ve Hakkari Belediyesi'nin desteği ile düzenlenecek şampiyonaya 400'e yakın raftingcinin katılması beklenirken, kentteki rafting takımları da Zap Suyu'nda hazırlıklarını sürdürüyor. 10 gündür kampa giren rafting takımları, 5 gün sürecek şampiyonada başarılı olmak için kürek çekecek.

Hakkari Doğa Sporları Kulübü Antrenörü Ramazan İlhan, şampiyonaya Hakkari'yi temsilen 5 takımın katılacağını söyledi. İlhan, "Burada çalışan sporcuların antrenörlüğünü yapıyorum. Hakkari'den 5 kulüp yarışmaya katılacak. En son Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen yarışmada Çukurca takımı olarak Türkiye ikincisi olduk. Çukurca ilçemize 2 kupa kazandırdık. Açık yaş kategorisinde ise Türkiye üçüncüsü olduk. Yarışmaların ikinci ayağı Hakkari'ye alındı. 25-30 Ekim tarihleri arasında ise Türkiye Rafting Şampiyonasının ikinci ayağı Zap Suyu'nda yapılacak. Bu yarışmaya burada hazırlanıyoruz. Antrenmanlarımız çok güzel ve keyifli geçiyor. Umarım ilimize yeni başarılar kazandıracağız" dedi.

Kadınlar kategorisinde rafting yarışmasına katılacak olan Dilek Erip ise 6 aydır rafting sporu yaptığını söyleyerek, Zap Suyu'nda düzenlenecek olan şampiyonada herkese başarılar diledi.