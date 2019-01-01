Teröre geçit vermeyen kahramanlardan yeni yıl mesajı

Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırının sıfır noktasında görev yapan asker ve güvenlik korucuları, izli mermi atışı yaparak yeni yılı kutladı.

Yeni yıl dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de değişik etkinliklerle kutlandı. Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Irak sınırının sıfır noktasında vatan nöbeti bekleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları da yeni yıl nedeniyle Türk milletini unutmadı. Irak'ın kuzeyinin sıfır noktasında bulunan ve bir zamanlar terör örgütü unsurlarının cirit attığı Balkaya Dağlarını temizleyen Mehmetçik ve güvenlik korucuları, kar kalınlığının bir metreyi geçmesine rağmen elleri tetikte görev yapıyor.

Yılbaşı nedeniyle bir video yayınlayan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, Türk halkının yeni yılını kutladı. Teröre karşı omuz omuza mücadele eden güvenlik korucuları ve askerler, okunan kutlama mesajından sonra silahlarıyla izli mermi atışı yaparak yeni yıla girdi.