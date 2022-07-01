İhlas Haber Ajansı

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Teröristlerden hain saldırı: 2 şehit

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit düştü.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 2 güvenlik korucusu şehit düştü.


Hakkari Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan güvenlik korucuları Kemal Alim ve Hüseyin Sarı'ya Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyoruz” denildi.

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