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Teröristlerin katlettiği 28 kişi için Mevlid-i Şerif okutuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Aykut ailesinin 28 ferdi için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aykut ailesinin 28 ferdi için Mevlid-i Şerif okutuldu.


İlçenin Güngör Mahallesi'nde bulunan Hazreti Ebubekir Camii'nde düzenlenen mevlit programına Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, AK Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İlçeye 55 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka köyünde 1989 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aykut ailesinin 28 ferdi için mevlit okutuldu, dua edildi.


Mevlit programının ardından camide misafirlere öğle yemek verildi.


Daha sonra Kaymakam Kendüzler ile beraberindekiler, şehit ailelerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleri o günleri anlatınca gözyaşlarına hakim olamadılar.


Bir süre sohbet edip şehit ailelerinin sıkıntılarını dinleyen Kendüzler ise, yaşananların vahşi bir katliam olduğunu dile getirdi. Kendüzler, şehit ailelerine başsağlığı dileyerek, “Tek şey devlet taraftarı olmanız. Allah sizlere sabır versin, Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin” şeklinde konuştu.

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