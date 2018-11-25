TFF Kadınlar 1. Ligi

Liginde mücadele eden Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, evinde konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler Kulübünü 6-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahasında oynanan karşılaşmaya, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve çok sayıda taraftar izledi.

Hakkari Gücü Kadın Futbol Takımı, 90 dakika boyunca taraftar desteğiyle sürdürdüğü maçta konuk ekip Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Takımını 6-1 yendi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik etti.