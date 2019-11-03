İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1.

Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, sahasında ağırladığı Ankara Fomget Gençlik ve Spor Takımını 2-1 yendi.


Hakkari Merzan Şehir Stadyumunda oynanan maçı çok sayıda taraftan izledi. Her iki takımın kıyasıya mücadele ettiği maçta, Hakkarigücü Spor üst üste ataklar yaparak rakibine zor anlar yaşattı. İlk yarısı 1-1 berabere tamamlanan maçın ikinci yarısında Hakkarigücü Spor topu ağlarla buluşturdu.


Maçta başka gol olmayınca Hakkarigücü Spor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.