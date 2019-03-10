TFF Kadınlar 1. Ligi: Hakkarigücü: 4 - 1 Fatih Vatanspor

Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücüspor, konuk ettiği Fatih Vatansporu 4-1 mağlup etti.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Merzan Futbol Sahasında Fatih Vatanspor ile karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maçta her iki takım kıyasıya mücadele etti. Hakkarigücü'nün üstünlüğü ile devam eden ve taraftarların sloganları arasında Hakkarigücüspor, konuk ettiği Fatih Vatansporu 4-1 mağlup etti.

Hakkarili sporcuları yalnız bırakmayan CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ise, beraberindeki partililer müsabaka sonunda her iki takımı kutlayarak başarılarının devamını diledi.