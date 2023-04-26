Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay sınırda incelemelerde bulundu

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları tarafından karşılanan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, daha sonra Derecik ilçesine geçti. Derecik ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşların sonun ve sıkıntılarını yerinde dinleyen Rıza Tuna Turagay, Umurlu Sınır Kapısında da incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.