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Tilki'nin cips poşeti ile imtihanı

Hakkari’nin Esendere beldesi karayolunda kafasını cips poşetine koyduktan sora bariyerlere sıkışan yavru tilki, Vangölü Elektrik Dağıtım A.

Hakkari'nin Esendere beldesi karayolunda kafasını cips poşetine koyduktan sora bariyerlere sıkışan yavru tilki, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Hakkari'nin Esendere beldesinde endeks okumaya giden Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) çalışanı Mehmet Bozkurt ve arkadaşı, yolda bariyerlere sıkışmış bir şey gördüklerini söyledi. Aracı kenara çekip yaklaştıklarında başında cips poşeti ile bariyerlere sıkışmış bir hayvan gördüklerini ifade eden Bozkurt, "Yaklaşınca baktık tilki. Hayvan muhtemelen uzunca bir süredir o poşet içinde kalmış. Poşeti çıkardığımızda nefes nefeseydi. Yavaşça hayvana zarar vermeden önce sıkıştığı bariyerlerden sonra başındaki cip poşetinden kurtardık. Sıkıştığı yerden kurtulan yavru tilki büyük bir sevinçle koşarak doğal ortamına kavuştu" dedi.

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