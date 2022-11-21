İhlas Haber Ajansı

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Tilkiye eziyet edenlere soruşturma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yakalanan tilkiye eziyet ederek görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yakalanan tilkiye eziyet ederek görüntüleri sosyal medyada paylaşanlar hakkında soruşturma başlatıldı.


Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "20 Kasım 2022 tarihinde sosyal medyada paylaşılmış olan tilkiye kötü muamele görüntüsüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şahıslar tespit edilmiş olup ilgililer hakkında adli ve idari işlemler başlatılmıştır" denildi.

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