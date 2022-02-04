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Tipi ve karda mahsur kalan tır kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki Şapatan Geçidi’nde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır kurtarıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Şapatan Geçidi'nde aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır kurtarıldı.



Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Yüksekova-Şemdinli karayolu üzerindeki Şapatan Geçidi'nde mahsur kalan tırın yardımına Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliği ekipleri yetişti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu tır mahsur kaldığı yerden halat yardımıyla yaklaşık 5 kilometre çekilerek kurtarıldı. Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Mahsur kalan tır şoförü, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

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