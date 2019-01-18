Tipiye yakalan vatandaşlar kurtardı

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçesi yolunda yaşanan yoğun tipiden dolayı mahsur kalan araçların imdadına ekipler yetişti.

Şemdinli'den Derecik ilçesine gitmek isteyen bir çok vatandaş yoğun tipi ve kardan dolayı Ortaklar köyü civarında mahsur kaldı. Şemdinli İl Özel İdaresi ve karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri bölgeye giderek mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Yetkililer sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.