Toprağa gömülü 750 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde araziye gömülü vaziyette, uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 750 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “8 Kasım 2022 Salı günü Yüksekova ilçesi Esendere beldesi kırsalında icra edilen arazi aramasında, araziye gömülü vaziyette 13 adet jelikan içerisinde yaklaşık 750 litre asit anhidrit maddesi ele geçirilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi.