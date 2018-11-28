Toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde toprağa gömülü jelikan bidonu içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Serdal Deresi mevkiinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde toprağa gömülü jelikan bidonu içerisinde; 6 adet pil bloğu, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 1 adet içi dolu keskin nişancı tüfeği şarjörü, 7 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 3 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 63 adet (her biri 230 gramlık) dinamit lokumu ve 6 voltluk küçük akü ele geçirilmiştir. Ayrıca bahse konu bölgede devam eden aramalarda, doğal mağara şeklinde bir sığınak tespit edilmiş olup; sığınak girişinde tuzaklanmış 1 adet el bombası usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.