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Trafik ekipleri maske dağıttı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü trafik denetimlerinde araç sürücüleri ve yolculara trafik kurallarını içeren sticker yanında maske dağıtımı yaptı.


Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Karayolu Trafik Haftası ile ilgili hazırlanan çeşitli görseller Hakkari'deki farklı noktalardaki billboardlarda sergiledi.


Hakkâri-Van Bulvarı üzerine de “Önce Yaya” ikonlu yaya geçidi çizimi yapan ekipler ayrıca Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yapmış olduğu trafik denetimlerinde araç sürücüleri ve yolculara trafik kurallarını içeren sticker yanında maske dağıtımı yaptı.

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