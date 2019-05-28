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Travertenlerde halay tutup bol bol fotoğraf çektiler

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Van’ın Başkale ilçesinde bulunan travertenlerde halay tutup bol bol fotoğraf çekti.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği (CİSAD) üyeleri, Van'ın Başkale ilçesinde bulunan travertenlerde halay tutup bol bol fotoğraf çekti.


Van-Hakkari sınırında yer alan Dereiçi köyünün üst bölgesinde bulunan travertenlere düzenlenen geziye yaklaşık 80 kişi katıldı. Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle büyük ilgi gören travertenleri ziyaret eden CİSAD üyeleri, küçük havuzlara çıplak ayaklarını koyarak halay çekti. Bol bol fotoğraf çekip bölgenin tamamını gezen doğaseverler, tekrar Hakkari şehir merkezine döndü.


CİSAD Başkanı Azad Ölmez'in öncülüğünde doğa gezilerinin devam edeceği bildirildi.

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