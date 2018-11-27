Tuğgeneral Alper'den Müdür Tunç'a ziyaret

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Hakkari Belediyesi Sosyal ve Kültür İşler Müdürü Ayhan Tunç'u makamında ziyaret etti.

Tuğgeneral Alper, Altay Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Belediyesi Sosyal ve Kültür Müdürlüğü ziyaretinde; Müdür Ayhan Tunç, Rengi Hakkari Sanat Topluluğu eğitmen ve çalışanları tarafından karşıladı.

Müdür Tunç ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden Tuğgeneral Alper, sosyal ve kültürel faaliyetlerde adında sıkça söz ettiren Rengi Hakkari Sanat Topluluğuna başarılar diledi. Tuğgeneral Alper, Hakkari gençliğini sanat ve kültür ile buluşmaya devam eden Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve merkez çalışanlarına teşekkür ederek, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Müdür Tunç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti diye getirerek Tuğgeneral Alper'e teşekkür etti.