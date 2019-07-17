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Tuğgeneral Ersoy'dan Vali Akbıyık'a ziyaret

Ankara’dan Hakkari’ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.

Ankara'dan Hakkari'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Tuğgeneral Ersoy ile bir süre sohbet etti.


Vali Akbıyık, Hakkari ziyaretleri anısına Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy'a yöreye ait el dokuması kilim ve bal takdim etti.


Ziyarette, Tuğgeneral Ersoy'a Hakkâri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk de eşlik etti.

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