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Turizm sektörü temsilcilerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu ve turizm sektör temsilcileri, 43.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, turizm sektör temsilcileriyle bir süre sohbet ederek, kentin her alanda olduğu gibi turizm alanında da kalkınması ve gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.


Ziyarette, kentin tanıtılmasına önemli katkı sağlayacak olan turizm potansiyeli üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

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